على الرغم من عدم إعلان الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عن شفائها من فيروس كورونا المستجد التي كانت قد كشفت عن إصابتها به منذ إسبوعين تقريبا إلا أنها تواجدت في جنازة والدتها التي شيعت بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من الجنازة ظهرت بها رضوى الشربيني في حالة إنهيار ودخلت في نوبة بكاء شديدة أثناء تشييع الجثمان .. كما ظهر شقيقها وهو يحمل نعش والدته .

يذكر أن السيدة ” هالة أنور ” والدة الإعلامية رضوى الشربيني قد توفيت مساء أمس الثلاثاء بعد تدهور حالتها الصحية في الأيام الماضية بسبب إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي .