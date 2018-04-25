شاهد.. ترمب ينفض “قشرة الرأس” عن سترة الرئيس الفرنسي ماكرون

قبيل المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض الثلاثاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استهل الاثنين زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، التقطت عدسات المكتب البيضاوي، لحظة غريبة بين ترمب و”ضيفه الفرنسي”.



ففي حين كان الرئيسان يرحبان بالصحافة، استهل ترمب حديثه قائلاً: “تربطنا صداقة وثيقة، وهذه ليست أكاذيب ( fake news)”، وفي دلالة “حسية” على تلك الصداقة، قام بنفض “قشرة الرأس” عن سترة الرئيس الفرنسي، قائلاً :” وللدلالة على تلك الصداقة، سأنظف هذه القشرة، لكي يصبح مثالياً”، ثم استدرك قائلاً:” وهو مثالي ورائع بطبيعة الحال”.



وأثارت تلك “الطرفة الغريبة” ضحكات الضيف الفرنسي.

يذكر أن ماكرون التقى أيضاً الاثنين ترمب في البيت الأبيض، وناقشا الاتفاق النووي الإيراني ونشاطات طهران في المنطقة، بالإضافة إلى الملف السوري.