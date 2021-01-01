حلت ليلى عبداللطيف ضيفة على الاعلامي اللبناني نيشان حيث اطلقت سلسلة من التوقعات الجديدة وذلك ليلة رأس السنة الجديدة 20201 على شاشة تلفزيون الجديد.
وقد تطرقت ليلى عبداللطيف في توقعاتها الى عدد من دول العالم العربي بالاضافة الى توقعات على المستوى العالمي نورد لكم أبرزها:
توقعات العراق 2021
- الوجود الاميركي في العراق سيكون على المحك في العام 2021
- تحقيق المزيد من الانجازات العسكرية وتوسع في السيطرة والحسم والانتشار على كل الاراضي العراقية
- يدخل العراق في 2021 مرحلة لا تشبه المراحل السابقة وخصوصا على الصعيدين الامني والعسكري
- اغتيال شخصية عراقية كبيرة مقربة من الكاظمي
- العراق يدخل في مفاوضات مع اسرائيل
توقعات الكويت 2021
- احباط عمل ارهابي كبير
- بناء مطار جديد وضخم جدا وسيكون مجهز بأحدث المعدات العالمية وبهندسة مثيرة للاعجاب
- حملة كبيرة لمكافحة الفساد تؤدى الى تغير في الوجوه واعتقال لعدة اشخاص بارزين
- خلاف على الحكم يسيطر على الاجواء الكويتية والحكومة الكويتية يطالها التغيير والتجديد وامير الكويت سيحسم هذا الخلاف بالحكمة والوعي ويعيد الاستقرار الى المسار السياسي في الكويت.
- صحة امير الكويت تتعرض لنكسة طارئة يدخل بسببها الى المستشفى للعلاج
- الدخان الاسود يتصاعد من احد الابنية الحكومية لحدث ما
توقعات قطر 2021
- تشهد قطر حدثا مميزا ومهما يكون حديث الاعلام والمصالة القطرية السعودية ستكون مصدر لهذا الحدث
- زيارات متبادلة بين مصر وقطر لاعادة العلاقات الى عهدها السابق
توقعات ايران 2021
- لقاء بين الرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس الامريكي جو بايدن
- خضة امنية من وعلى ايران والحرس الثوري يشارك في هذا الحدث وفيق القدس يتصدى
- حدث كبير في مضيق هرمز
- رحيل شخصية ايرانية بارزة والشوارع تمتلأ بالحشود في مسيرة حاشدة وراء نعش الراحل الكبير
- تجربة نووية جديدة تثير الهلع الاسرائيلي
- لا حرب بين ايران وامريكا في المرحلة الراهنة وايران تحسم المعارك في الارض وليس في الجو
توقعات البحرين 2021
- سفن ايرانية تقترب من شواطىء البحرين لحدث مؤسف
- وفود عربية واجنبية في قصر امير البحرين
- جسر البحرين سيكون محط الانظار بسبب تطورات مفاجئة
توقعات 2021 العالمية
- خراب ودمار في عدد من الدول الاوروبية والبشرية ستترحم على الـ 2020 بسبب الازمة الاقتصادية القادمة على دول اوروبا
- الب بين امريكا والصين قادمة لا محالة وبحر الصين في قلب الحدث
- حرب بين ترامب وبايدن وانقسامات حادة في الشارع الامريكي والفوضى تعم النظام
- امريكا في عام 2021 حروب وكوارث وبطالة
- حشرات غريبة ستغزو بعض الدول وهذه الحشرات تحمل بكتيريا خطيرة
- انفجارات كبيرة تهز العالم ويوم دموي يهز ضمائر العالم
- نيزك يضرب الارض ويستدف بعض الدول والضحايا تتخضى المئات واعداد المشردين بالالاف
- الصين والنهد تتعرض لتلوث كيميائي وينتقل على عدة دول
- وباء جديد ينتشر في الهند وحالة من الهلع في شوارع الهند
- كارثة غذائية تصيب العالم وتؤدى الى مجاعة في عدة دول
- فيضانات في افريقيا قد تسبب كارثة انسانية واوبئة وهجرة كبيرة من بعض دول افريقيا
- اكتشاف فيروس جديد يؤدي الى اضطرابات وحالة من الهذيان والهلوسة ويكون من فعل فاعل ويبدأ في الانتشار في دولة اجنبية
- الشرق الاوسط سيكون مركزا لانطلاق الامبراطورية الصينية والروسية اقتصاديا وعسكريا ما سيفتح المواجهة مع الغرب وبشكل مباشر وخطير
- اعادة انتشار انفلونزا الطيور في سلالة جديدة وستجتاح عدة دول وستكون قاتلة
- حالة من الهلع في عدد من دول العالم بسبب تلوث المياه والموت سيحصد المئات
- غبار من نوع اخر سيكون له ضرر على الارض غير مسبوق ولم نراه من قبل وسيكون قاتلا في بعض الاماكن
- موجة جراد جديدة تهدد عدد من الدول العربية
- هبوط حاد في البورصة العالمية يصاحبها حالة من الهلع في الاسواق والاجواء المالية في العالم
- اهتزاز غريب يشهده كوكب الارض يرافقه انفجارات براكين في المرحلة القادمة
- احداث 11 ايلول تتكرر وهذه المرة في عدة دول
- موجة جفاف غير مسبوقة تجتاح عدد من دول العالم
- العالم في نزاع مستمر حتى عام 2026 وأزمة كورونا ستختفي في اواخر عام 2021 والعالم يعود الى طبيعته