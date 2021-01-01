حلت ليلى عبداللطيف ضيفة على الاعلامي اللبناني نيشان حيث اطلقت سلسلة من التوقعات الجديدة وذلك ليلة رأس السنة الجديدة 20201 على شاشة تلفزيون الجديد.

وقد تطرقت ليلى عبداللطيف في توقعاتها الى عدد من دول العالم العربي بالاضافة الى توقعات على المستوى العالمي نورد لكم أبرزها:

توقعات العراق 2021

الوجود الاميركي في العراق سيكون على المحك في العام 2021

تحقيق المزيد من الانجازات العسكرية وتوسع في السيطرة والحسم والانتشار على كل الاراضي العراقية

يدخل العراق في 2021 مرحلة لا تشبه المراحل السابقة وخصوصا على الصعيدين الامني والعسكري

اغتيال شخصية عراقية كبيرة مقربة من الكاظمي

العراق يدخل في مفاوضات مع اسرائيل

توقعات الكويت 2021

احباط عمل ارهابي كبير

بناء مطار جديد وضخم جدا وسيكون مجهز بأحدث المعدات العالمية وبهندسة مثيرة للاعجاب

حملة كبيرة لمكافحة الفساد تؤدى الى تغير في الوجوه واعتقال لعدة اشخاص بارزين

خلاف على الحكم يسيطر على الاجواء الكويتية والحكومة الكويتية يطالها التغيير والتجديد وامير الكويت سيحسم هذا الخلاف بالحكمة والوعي ويعيد الاستقرار الى المسار السياسي في الكويت.

صحة امير الكويت تتعرض لنكسة طارئة يدخل بسببها الى المستشفى للعلاج

الدخان الاسود يتصاعد من احد الابنية الحكومية لحدث ما

توقعات قطر 2021

تشهد قطر حدثا مميزا ومهما يكون حديث الاعلام والمصالة القطرية السعودية ستكون مصدر لهذا الحدث

زيارات متبادلة بين مصر وقطر لاعادة العلاقات الى عهدها السابق

توقعات ايران 2021

لقاء بين الرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس الامريكي جو بايدن

خضة امنية من وعلى ايران والحرس الثوري يشارك في هذا الحدث وفيق القدس يتصدى

حدث كبير في مضيق هرمز

رحيل شخصية ايرانية بارزة والشوارع تمتلأ بالحشود في مسيرة حاشدة وراء نعش الراحل الكبير

تجربة نووية جديدة تثير الهلع الاسرائيلي

لا حرب بين ايران وامريكا في المرحلة الراهنة وايران تحسم المعارك في الارض وليس في الجو

توقعات البحرين 2021

سفن ايرانية تقترب من شواطىء البحرين لحدث مؤسف

وفود عربية واجنبية في قصر امير البحرين

جسر البحرين سيكون محط الانظار بسبب تطورات مفاجئة

توقعات 2021 العالمية

خراب ودمار في عدد من الدول الاوروبية والبشرية ستترحم على الـ 2020 بسبب الازمة الاقتصادية القادمة على دول اوروبا

الب بين امريكا والصين قادمة لا محالة وبحر الصين في قلب الحدث

حرب بين ترامب وبايدن وانقسامات حادة في الشارع الامريكي والفوضى تعم النظام

امريكا في عام 2021 حروب وكوارث وبطالة

حشرات غريبة ستغزو بعض الدول وهذه الحشرات تحمل بكتيريا خطيرة

انفجارات كبيرة تهز العالم ويوم دموي يهز ضمائر العالم

نيزك يضرب الارض ويستدف بعض الدول والضحايا تتخضى المئات واعداد المشردين بالالاف

الصين والنهد تتعرض لتلوث كيميائي وينتقل على عدة دول

وباء جديد ينتشر في الهند وحالة من الهلع في شوارع الهند

كارثة غذائية تصيب العالم وتؤدى الى مجاعة في عدة دول

فيضانات في افريقيا قد تسبب كارثة انسانية واوبئة وهجرة كبيرة من بعض دول افريقيا

اكتشاف فيروس جديد يؤدي الى اضطرابات وحالة من الهذيان والهلوسة ويكون من فعل فاعل ويبدأ في الانتشار في دولة اجنبية

الشرق الاوسط سيكون مركزا لانطلاق الامبراطورية الصينية والروسية اقتصاديا وعسكريا ما سيفتح المواجهة مع الغرب وبشكل مباشر وخطير

اعادة انتشار انفلونزا الطيور في سلالة جديدة وستجتاح عدة دول وستكون قاتلة

حالة من الهلع في عدد من دول العالم بسبب تلوث المياه والموت سيحصد المئات

غبار من نوع اخر سيكون له ضرر على الارض غير مسبوق ولم نراه من قبل وسيكون قاتلا في بعض الاماكن

موجة جراد جديدة تهدد عدد من الدول العربية

هبوط حاد في البورصة العالمية يصاحبها حالة من الهلع في الاسواق والاجواء المالية في العالم

اهتزاز غريب يشهده كوكب الارض يرافقه انفجارات براكين في المرحلة القادمة

احداث 11 ايلول تتكرر وهذه المرة في عدة دول

موجة جفاف غير مسبوقة تجتاح عدد من دول العالم

العالم في نزاع مستمر حتى عام 2026 وأزمة كورونا ستختفي في اواخر عام 2021 والعالم يعود الى طبيعته