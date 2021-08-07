أثارت الناشطة التونسية في المجتمع المدني ريم عبدالناظر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقدمها بطلب زواج من الرجل الذي تعيش معه قصة حب.

ودفعت حالة الحب التي تعيشها عبدالناظر إلى أن تذهب إلى منزل عائلة حبيبها وفي يدها خاتم الخطوبة وطلبت يده من والدته، في خطوة جريئة وغير معتادة في المجتمع التونسي بصفة عامة وباقي المجتمعات.

واعتبر العديد من التونسيين على فيسبوك أن تصرف ريم عبدالناظر شجاع وجريء ويقطع مع العادات والتعقيدات التي يفرضها المجتمع، فيما اعتبره آخرون خروجا عن المألوف من باب لفت الانتباه.

وقالت عبدالناظر “لقد رتبت كل شيء (…) لم أكن أريد أن أكون المرأة المنتظرة، وقلت لنفسي إن كريم سيفرح بتلقي خبر طلب يده”.







وفي المساء الذي قررت فيه الشابة التونسية الذهاب لخطبة حبيبها، تزينت في ثوب وردي، وتسريحة شعر جميلة، وأخذت معها خاتم الخطوبة لتطلب يد ابن الحسب والنسب.

وأثناء لقائها مع عائلته تحدثت ريم إلى حبيبها كريم قائلة “هل تقبل الزواج مني؟”، فأجاب كريم بـ”نعم” في خطوة جريئة. واعتبر المناصرون لها أن المساواة تلغي عروض عادات الخطوبة الصارمة والتي يكون فيها الرجل هو من يتخذ قرار الخطبة والزواج.

وتابع ريم الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي لطرح أسئلة حول هوية رجل الأعمال المحظوظ هذا، وتوقع آخرون أن يكون مغني الراب السابق كادوريم، ونفى هذا الأخير الخبر قائلا إنها “إشاعة”.