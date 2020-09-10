نشرت الفنانة المصرية ” حنان مطاوع ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحتفالها بعيد ميلاد إبنتها ” أماليا ” الأول من زوجها المخرج ” أمير اليماني ” .

وتضمن مقطع الفيديو مجموعة من الصور التي تجمع حنان مطاوع مع زوجها وطفلتهما والتي أرفقتها بأغنية من غنائها في رسالة لإبنتها .

وكتبت حنان مطاوع في تعليقها على الفيديو : ” عيد ميلاد الأغلى من قلبى .. ربنا يخليكى ويحفظك ليا ولبابا يا أغلى هدية ربنا رزقنا بيها .. ربنا يسعد ويرزق كل الناس ويخليلى أهلى كلهم يا رب ” .

وتابعت موجهة الشكر لكل من ساعدها على خروج هذه الأغنية قائلة : ” شكرا طبعا الناس اللي وراء تنفيذ الأغنية .. كلمات وألحان عبد الله حسن .. توزيع وهندسة صوت شريف حمدان .. تم التسجيل في استديو sino .. إدارة شريف محمد ” .

كما نشرت حنان مطاوع صورا من عيد الميلاد من خلال خاصية الإستوري نقلها الحساب الرسمي لبرنامج ” عرب وود ” على موقع فيس بوك والتي ظهرت بها والدتها الفنانة ” سهير المرشدي ” في أحدث ظهور لها .