أظهر مقطع فيديو من العراق، لحظة هروب الصحفيين والمتفرجين وموظفي البيئة، بعد أن شنت مجموعة من الدببة هجوما عليهم بعد اطلاق سراحها من الأقفاص.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن أطلقت منظمة التعاون الكردي- الأمريكي، للمرة الثانية، ستة دببة في جبل كارا بإقليم كردستان، على غرار ما قامت به قبل عامين حيث أطلقت حينها ثلاثة دببة، بهدف زيادة أعداهم في الجبال ، بحسب روسيا اليوم.

وتم جلب خمسة من هذه الدببة الموجودة في العراق، من مناطق البصرة والناصرية، ودب سادس من أربيل، حيث أن قسم منها تطوع بها أصحابها، وقسم آخر مقابل مبالغ مالية منحوها للمنظمة.

وأكد رئيس منظمة التعاون الكردي الأميركي في إقليم كردستان، بلند بريفكاني، أن الهدف من إطلاق الدببة هو “زيادة عدد هذا النوع من الحيوانات التي انقرضت على مدى في السنوات الأخيرة بسبب الحروب”.

وأشار في إيجاز صحافي إلى أن المنظمة تريد أن تجعل إقليم كردستان جميلاً في ظل وجود مثل هذه الحيوانات، لافتاً إلى وجود خطط جديدة من أجل القيام بمثل هذه الأعمال في مناطق أخرى في الإقليم، إذ سبق للمنظمة أن قامت بإطلاق دببة في جبال كردستان.

كذلك قال بريفكاني في بيان منفصل إن 3 من الدببة التي أطلقت ذكور و3 أخرى من الإناث، موضحاً أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على تنوّع الحيوانات البرية في جبال إقليم كردستان.

وأشار إلى أن حيوان الدب يواجه خطر الاندثار في كردستان، مبيناً أن إطلاق سراح الدببة في جبل كارة سببه أن المكان من المناطق المرتفعة الباردة، لذا فإنه يمثل بيئة تتناسب مع ما تتطلبه هذه الحيوانات.