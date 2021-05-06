سخرت الاعلامية السعودية سارة الدندراوي من فقدان السيطرة على صاروخ فضاء صيني عملاق، أُطلق إلى الفضاء قبل أيام، ومن المتوقع أن يسقط على الأرض أثناء عودته خلال الأيام المقبلة.

وظهرت سارة الدندراوي خلال تغطيتها للخبر خلال برنامج تفاعلكم الذي تقدمه على قناة العربية وهي تضحك “في دراما واكشن من نوع ثاني عايشها العالم” لتقول بعد ان شرحت تفاصيل الخبر “والله العظيم هذا المضحك المبكي فعلا صاروخ ضايع”.

وكان ناشطون قد سخروا من خبر خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة ورصد مروره فوق عدد من الدول العربية وتوقع سقوطه قريباً على موقع غير محدد على كوكب الأرض.

ويهدد حطام الصاروخ الصيني بالسقوط على الأرض في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة.