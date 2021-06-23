يواصل بعض الشباب السعوديين اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات التي ينشرونها من اوكرانيا.
وفي احدث هذه الفيديوهات، تناقلت حسابات سعودية مقطع فيديو لشاب ظهر مرتديا الثوب والشماغ ويسأل المارة في احد الشوارع الاوكرانيا ان كان يبدو جميلا باللغة الانكليزية.
وقد اثار هذا المقطع امتعاض الكثيرين من السعوديين حيث طالب البعض بمعاقبته كونه يشكل اساءة لسمعة السعودية.
يذكر ان هذا المقطع ليس الاول من نوعه فقد سبق وان تداول ناشطون مقطع اخر لنفس الشاب وهو يقوم بفعل مماثل دون ارتداء الثوب والشماغ.
وكانت هذه النوعية من الفيديوهات قد انتشرت في الفترة الاخيرة بعد قول احد المشاهير أن :”الأوكرانيات يخقون على الخليجي مو عشان فلوسه، لا عشان حلمهم رجل خليجي!”.
وأضاف :”النساء في أوكرانيا يخقون على الخليجي بشكل مو طبيعي، مو عشان فلوسه لدرجة يقولك ما نبي فلوس ولكن حلمي إني أكون مع شخص خليجي”.