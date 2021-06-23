يواصل بعض الشباب السعوديين اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات التي ينشرونها من اوكرانيا.

وفي احدث هذه الفيديوهات، تناقلت حسابات سعودية مقطع فيديو لشاب ظهر مرتديا الثوب والشماغ ويسأل المارة في احد الشوارع الاوكرانيا ان كان يبدو جميلا باللغة الانكليزية.

سائح سعودي يظهر بالثوب والشماغ يتجول في شوارع أوكرانيا ويسأل المارة :

هل أنا بيتفول ؟ pic.twitter.com/k8CFXF0s84 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 22, 2021

وقد اثار هذا المقطع امتعاض الكثيرين من السعوديين حيث طالب البعض بمعاقبته كونه يشكل اساءة لسمعة السعودية.

خلنا نعكسها طيب، لو اتى لسعودية سائح اوكراني، وقعد يهرج ويعابط بطابع المزح زي الشخص السعودي، هل سيتم محاسبته في اوكرانيا بسبب هذا الشيء؟ — ItsOkay.. (@ItzOk4y) June 22, 2021

صحيح — دانہ (@butydana2) June 22, 2021

انشهد — دانہ (@butydana2) June 22, 2021

يذكر ان هذا المقطع ليس الاول من نوعه فقد سبق وان تداول ناشطون مقطع اخر لنفس الشاب وهو يقوم بفعل مماثل دون ارتداء الثوب والشماغ.

فتيات اوكرانيات يتجاهلن الشاب السعودي !



pic.twitter.com/26dtoL0C4h — Trends (@TrendPase) June 16, 2021

وكانت هذه النوعية من الفيديوهات قد انتشرت في الفترة الاخيرة بعد قول احد المشاهير أن :”الأوكرانيات يخقون على الخليجي مو عشان فلوسه، لا عشان حلمهم رجل خليجي!”.

اوكرانيات يخقون على الخليجي وكونه سعودي خاقين عليه مب على فلوسه !!!! pic.twitter.com/C8w7iL5Nwh — m i s s d i o r (@missdior456) June 13, 2021

وأضاف :”النساء في أوكرانيا يخقون على الخليجي بشكل مو طبيعي، مو عشان فلوسه لدرجة يقولك ما نبي فلوس ولكن حلمي إني أكون مع شخص خليجي”.