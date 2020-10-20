نشرت الفنانة المصرية ” عبير صبري ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تعود إلى مرجلة الشباب منذ ما يقرب من 30 عاما .

حيث ظهرت عبير صبري في الصورة وهي بعمر ال 19 .. وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” وأنا عمري 19 .. ما شاء الله .. فين الأيام الحلوة دي ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين أشادوا بجمالها في هذه المرحلة إلى الوقت الحالي مشيرين إلى أن ملامحها لم تتغير كثيرا .. كما لاقت الصورة إعجاب عددا من الفنانات جاء من بينهن : رانيا يوسف وهاجر أحمد وحسناء سيف الدين .