فاجأ الدكتور السعودي، استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، مشاهدي برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” بنصيحته بأن لا يناما الزوجان في السرير واحد لعدة اسباب.

وقال طارق الحبيب: “ليس من الاتيكيت ان ينام الرجل والمرأة في فراش واحد” واردف “قد يستغرب بعض بني قومي عندما اقول مثل هذا الكلام لا تعرضوا كلامي على اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى بل تعرضوه على احتياجاتك ولكل اسرة طبيعتها”.

لا أعلم أين الجمال وكل من الزوجين منفصل عن الآخر

أين المودة والألفه إن لم يشعر كلاهما بدفئ الآخر

الأمان الذي تشعر به الزوجه وهي نائمه على كتف زوجها أو محتضنها لا يساويه شيئ من الأتكيت المصطنع بين أزواج اليوم

والله يقول عن هجران الزوجه أن يعطيها ظهره وهو على نفس فراشها وقت الزعل — يارب جواراً لطيبه (@al2mal_q8) December 4, 2020

وتابع طارق الحبيب: “بعض الاسر حين ينام الرجل في فراش والمرأة في فراش في نفس الغرفة هم أفضل وبعض الاسر يجب ان ينام كل واحد في غرفة متصلة منفصلة وبعضهم منفصلة تماما”.

واضاف طارق الحبيب “مثلا عندي مريض عنده شخير او لا يتحكم ببطنه او بعض الاصوات التي ربما تكره المرأة وبعض النساء حين تنام يتغير وجهها تماما وبعض الرجال كذا من الامور”.

وختم طارق الحبيب كلامه: “فكما نحافظ على جمالنا ونحن مستيقظون لماذا لا نحافظ على جمالنا ونحن نائمون”.

وقد انقسم المتابعون حول كلام طارق الحبيب فمنهم من وافقه بينما انتقده اخرون حيث كتب احدهم: “لا أعلم أين الجمال وكل من الزوجين منفصل عن الآخر أين المودة والألفه إن لم يشعر كلاهما بدفئ الآخر الأمان الذي تشعر به الزوجه وهي نائمه على كتف زوجها أو محتضنها لا يساويه شيئ من الأتكيت المصطنع بين أزواج اليوم والله يقول عن هجران الزوجه أن يعطيها ظهره وهو على نفس فراشها وقت الزعل”.