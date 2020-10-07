تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان المصري ” عزت العلايلي ” في أحدث ظهور له بعد غياب عن الظهور الإعلامي منذ فترة طويلة خلال حضوره لعقد قرآن الفنان ” أحمد خالد صالح ” والفنانة ” هنادي مهنى ” .

وظهر الفنان عزت العلايلي ويبدو عليه كبر السن وبالشعر الأبيض وهو شكل لم يعتاد الجمهور عليه .

يذكر أن أحمد خالد صالح وهنادي مهنى احتفلا بعقد قرآنهما يوم أمس الثلاثاء في حفل أقيم بمسجد الشرطة وشهد حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين .

كما حضر عدد من نجوم الفن جاء من بينهم الفنانة يسرا والمطربة بوسي والفنان محمد الشرنوبي .