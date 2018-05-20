شاهد…عمرو خالد يعتذر عن اعلان الدواجن: “أنا بشر أصيب وأخطأ”

اعتذر الداعية الإسلامي عمرو خالد عن الفيديو المنتشر له منذ أيام والذي أثار ضجة وموجة كبيرة من السخرية بسبب جملة وردت على لسانه جاء بها: “لن ترتق الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع خلطة آسيا ودجاج الوطنية”.

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وقد نشر عمرو خالد عبر صفحته على الفايسبوك فيديو يعتذر فيه، وقال: “خانني التعبير وتم تفسير كلامي بأني استغل الدين للترويج لمنتج، وهذا خطأ غير مقبول، واستغفر الله على ذلك”.

وتابع: “لن أقدم مبررات وأقول أن هذه الشركة وقف خيري كل أعمالها موجه للأعمال الخيرية، ولن أقل أن كلامي تم اجتزاؤه لأني مسئول عنه”.

وأضاف: “أعمل في الدعوة منذ 20 عاما، وطوال هذه الفترة كان هناك إنجازات وأخطاء لأنني بشر والله أعلم بنيتي”.

واستكمل: “اللهم إني أشكي إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس”.

ووجه خالد في نهاية الفيديو شكرا لمن دافعوا عنه وأحسنوا الظن به.