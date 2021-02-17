كشف ” أحمد علاء الدين ” وهو أحد شهود العيان على حادث السير الذي تعرض له الإعلامي ” عمرو أديب ” مساء أمس على طريق دهشور عن أن السبب من وراء حدوثه هو سيارة نصف نقل محملة بأنابيب الغاز .

فكتب شاهد العيان في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” للأسف وأنا مروح دلوقتي لقيت حادثة كبيرة في الطريق وطلع الإعلامى الكبير عمرو أديب .. الحادثة مع عربية نص نقل محملة أنابيب غاز ” .

وتابع : ” أتمنى تكون بسيطة وياريت كل الناس تدعي له لأن من الواضح أن الحادثه مش بسيطة ” .

فيما علق الإعلامي ” عماد الدين أديب ” على الحادث الذي تعرض له شقيقه في رسالة أرسلها لأحد أصدقائه على موقع تويتر واصفا إيها ب ” المروع ” .

فكتب قائلا : ” أعزائي .. أخي عمرو نجاه الله وهو في المستشفى يقوم بآشعة كاملة للتأكد من عدم وجود مضاعفات أو نزيف داخلي لا قدر الله .. يا رب حمدك وشكرك لأن الحادث كان مروعًا المهم أن نطمئن من الآشعة ” .