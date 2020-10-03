نشرت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثارت الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت غادة عبد الرازق بملامح مختلفة للغاية مما جعل الكثير من المتابعين يرجحون خضوعها لعمليات تجميل في وجهها والاستعانة بالفوتوشوب .

وهذا التغير الكبير في شكلها دفع البعض إلى تشبيهها بالفنانة ” حنان مطاوع ” والبعض الآخر شبهها بالفنانة ” كندة علوش ” .

فجاءت التعليقات مثل : ” مين دي ؟ ” و ” أيوة فين غادة ؟ ” و ” أول ما شفتيها ظنيت حنان مطاوع والله ما عرفتها ” و ” مستحيل هذي إنتي أكيد فوتوشوب ” .