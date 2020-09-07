تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” محمد رمضان ” أثار الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يكشف عن تلقيه هدية عبارة عن روب أسود اللون وبه نقشات ذهبية وكتب على ظهره كلمة ” نمبر وان ” .

كما ظهر في مقطع الفيديو علبة تضم عددا من الساعات التي بدا عليها إنها باهظة الثمن .

الأمر الذي عرض محمد رمضان إلى عدد من التعليقات المنتقدة له والتي تتهمه بإستعراض ثرائه واصفين إياه ب ” حديث النعمة ” .. فيما علق آخرون بإنه يستحق كل هذا النجاح .

فجاءت التعليقات مثل : ” فعلا التواضع مبدأك ربنا يشفيك ” و ” الشبع بعد جوع مرض فعلا ” و ” تستحق كل النجاح إنت فعلا حد مش عادي بجد موهوب ” و ” مدلع نفسه وبفلوسه إنتو مالكو الله يزيده ” و ” حديث نعمة ” .