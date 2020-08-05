نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحتفل من خلاله بولادة مولود جديد لإبنتها ” هنادي الديراوي ” .

ظهرت فيفي عبده في الصورة وهي ترتدي ملابس غرفة العمليات برفقة الطبيب الخاص بهنادي موجهة له الشكر على رعايته وإهتمامه بإبنتها .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات .. النهاردة ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد .. أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف علي اهتمامه ببنتي وبشكر مركزه صن رايز ” .