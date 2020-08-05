نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحتفل من خلاله بولادة مولود جديد لإبنتها ” هنادي الديراوي ” .
ظهرت فيفي عبده في الصورة وهي ترتدي ملابس غرفة العمليات برفقة الطبيب الخاص بهنادي موجهة له الشكر على رعايته وإهتمامه بإبنتها .
فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات .. النهاردة ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد .. أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف علي اهتمامه ببنتي وبشكر مركزه صن رايز ” .
من وحي الموضوع …. لماذا يُصّر العرب على الإنجاب و بكثرة رغم أنهم عاجزين عن تقديم أبسط مُستلزمات الحياة الكريمة من رعاية و حُب و أمان لأطفالهم ؟!
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هل هذا سؤال يا عنقود العنب الممنوع بأمر القائد الحكحوكي ؟؟
أنهم لا يصرون على الإنجاب ولا بفكرهم هههههههههههههههه بل الولادة والخلفة شيء عرضي للنوكاح ذات نفسه هههههههههههه والا الولية عندما تتشخلع لزوجها وهو يقوم يعمل لها زاوية تزحلوقية هههههههههههههههه اؤكد لك يا عنقود انه ليس في باله او بالها يعملون بيبي وخلفة هههههههههههههه العرب يعيشون اللحظة هههههههههههههه وانتي جاية تقولين انهم يخططون ويفكرون ويقدمون مستلزمات الحياة المستقبلية ههههههههههههه الإنجاب عند العرب ورطة ههههههههههههه وليس رغبة ، ربما تنحصر رغبتهم بولد او اثنين ههههههههههههههههههه لكن العشرة الباقين الذين يولدون فاصلا ما فكر الزوجان فيه مطلقا ههههههههههههههه انما الي حصل بقى حصل عقبالك ههههههههههههههههه انا فكرت مرة بعد بحوث معمقة. انه يجب اختراع حقن ياخذها الرجل بمجرد ان يبلغ ، تجعله عاجز عن الإنجاب حتى يبلغ عمره خمسة وثلاثين سنة ، ثم يأخذ اخرى رغما عن الي خلفوه ههههههههههههه تجعله غير قادر على الإنجاب لمدة عشر او خمسة عشر سنة ، فهي الطريقة الوحيدة لتنسيق النسل ، فلا يمكن الاعتماد على النساء في هذا الأمر ، وما افلح قوم ولوا امرهم امرأة قط هههههههههههههه
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