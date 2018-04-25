شاهد.. كايت تقدّم طفلها الثالث بزيّ يستحضر طيف حماتها الأميرة ديانا

حرصت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون على تقديم طفلها إلى وسائل الإعلام والعالم بعد ساعات قليلة على ولادته.

وكان قصر كينسينغتون قد أعلن يوم أمس الاثنين عن ولادة الطفل الثالث للأمير ويليام ودوقة كامبريدج عند الساعة الحادية عشرة صباحاً لتظهر كايت في مساء اليوم نفسه لتقدّم طفلها إلى صحافيي وسائل الإعلام المجتمعين أمام مستشفى الولادة بعد 7 ساعات فقط على ولادته.

وقد بدت كايت ميدلتون كالعادة مشرقة وأنيقة، حيث اختارت للمناسبة ثوباً باللون الأحمر تزيّنه ياقة بيضاء مخرّمة حمل توقيع جيني بيكهام، وهي إحدى مصمماتها البريطانيات المفضلات.



واللافت أن خيارها هذا يستحضر إطلالة حماتها الأميرة ديانا لدى خروجها من المستشفى بعد ولادتها ابنها الثاني الأمير هاري منذ 33 عاماً.



وكانت كايت اعتمدت إطلالة تحمل توقيع جيني بيكهام أيضاً لدى خروجها من المستشفى في العام 2015 بعد ولادة الأميرة شارلوت بثوب زيّنته أزهار بلوني الأبيض والأصفر.



كما اعتمدت ثوباً من المصممة نفسها بعد خروجها من المستشفى لدى ولادة ابنها البكر الأمير جورج في العام 2013، حيث ارتدت ثوباً أزرق تزيّنه نقاط البولكا البيضاء يذكّر إلى حدّ بعيد بإطلالة الأميرة ديانا لدى خروجها من المستشفى لدى ولادة الأمير ويليام منذ 35 عاماً.