نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” مقطع فيديو طريف يجمعها بوالدتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهرت مايا دياب في مقطع الفيديو وهي تجلس بجوار حوض السباحة مرتدية ملابس رياضية وتكشف عن حب والدتها لأدوات المطبخ وحرصها الشديد عليها .

فسألت مايا والدتها قائلة : ” على مين بتخافي أكثر عليي أو على الطنجرة ” .. لترد والدتها : ” الطنجرة ” وسط ضحات الموجودين .

وكتبت مايا دياب في تعليقها على الفيديو : ” مايا او الطنجرة .. ماما أنا بحبك أكيد أكتر من التابروير والطنجرة والملاعق والشوك والسكاكين .. شو كنا عم نعمل بتعرفوا الأربعاء ” .