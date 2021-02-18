شهدت حلقة الامس من برنامج “بالمنطق مع سميرة” والذي تقدمه الاعلامية سميرة عبدالله على قناة “atv” الكويتية جدلا بين محاميين حول كيفية تصرف الزوج عند ضبطه رجلا في السرير مع زوجته.

وشهدت الحلقة جدلا بين ضيفي الحلقة المحامي حسين العبدالله والمحامية نيفين معرفي والتي اعترضت على قيام الزوج بقتل عشيق زوجته قائلة “دش واحد فتفاجىء بعشيق زوجته على الفراش معاها شو سوى ترى ما ذبح زوجته ذبح المسكين”.

وقد اعترض المحامي حسين العبدالله على وصف العشيق بـ “المسكين” قائلا “احد قال له يروح يعتدي على زوجة الريال” لتدافع المحامية نيفين عن وجهة نظرها بالقول “يمكن ما يدري انها متزوجة”.

وقد اثار الحلقة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاحتماعي بعد تداول مقاطع منها حيث استغرب البعض كلام المحامية حيث كتب احدهم “صدمتني المحاميه عاد هي صاحبة حجه قويه شفيها الحين ، الريال موشرط تكون متزوجه هو مع امراه عندها اهل اب واخ وام ليش يعتدي على اي امراه المفروض يخاف ربه حتى لو هي ماتسوى يخاف من الله” فيما رأى اخرين انه لا يحق للزوج ارتكاب جريمة قتل حيث كتب اخر “يا جماعة انا فهمت ايش تقصد بس الرجال ما خلاها تكمل .. الزوج اذا شاف زوجته مع رجال آخر ما يذبحهم ، يروح يشتكي شكوى زنا . ولا يرتكب جريمة راح يكون مشارك فيها .”.