شهدت حلقة الامس من برنامج الاعلامي اللبناني طوني خليفة مشادة بينه وبين وزير الصحة اللبناني حمد حسن على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية للاخير.

وكان وزير الصحة اللبناني يعلق على الجدل الذي اثير بعد تطعيم عدد من النواب في مبنى البرلمان اللبناني قائلا “كل هذا الانجاز الوطني الذي انعمل بجهد مشترك بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية بدعم من كل المؤسسات بصير فيه شوية شوائب محدودة بتطغى على الواجهة وننسى انه في انجاز عم ينعمل”.

غير ان مصطلح انجاز استفز طوني خليفة فقاطعه قائلا “بدنا نتفق نحن وياك على كلمة انجاز ولو ريحونا من كلمة انجازات لأنه من اول يوم كورونا بالبلد وبتحكونا عن انجازات صرنا أسوء دولة في العالم بكورونا وبعدكم بتحكونا عن انجازاتكم عملوا معروف مستعدين نسمعكم للاخر ونتعاون معكم للاخر بس ريحونا من كلمة انجازات”.

برأي وزير الصحة حمد حسن انفجار بيروت وفترة الاعياد التي هي مقدسة بحسب رأيه، سبب اساسي بانتشار الفيروس. يرفض الوزير تحمل المسؤولية. هو وحكومته فتحوا البلد في فترة الاعياد!. الوزير يرفض ان يتحمل اي مسؤولية، يعيش باستعلاء على كوكب اخر، وطبعا يتهم الاعلام بالمبالغة في المساءلة pic.twitter.com/1loY8XNFip — Salman Andary (@salmanonline) February 25, 2021

وهنا رد حمد حسن على طوني خليفة قائلا “بدنا نكتفي بانجازاتك الاعلامية” ليرد عليه الاخير “شو بدي بأنجازاتي انا انجازاتي ما بتقتل ناس”.