أثار مواطن مصري، يدعى “محمد”، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرج في فيديو “لايف” بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يتحدث فيه عن خيانة زوجته له لمدة 11 عاما.

بدورها خرجت زوجته الهاربة من حكم حبس 3 سنوات في قضية زنا وإنكار نسب لترد عليه، وذلك عبر فيديو “لايف” أيضا بث على موقع “فيسبوك”.

وبين اتهامات الخيانة والزنا، ودفاع الزوجة عن نفسها، كانت مدة اللايف نحو ساعة كاملة، ردت فيها على اتهامات الزوج، والقضية التي أثبت تحليل الـDNA عدم أبوة الزوج لـ2 من أطفاله من أصل 3.

وكانت من أبرز تصريحات الزوجة “تغريد”، اتهام زوجها بعدم الإنفاق عليها، قائلة: “بتتهمني إني بجيب رجالة، ده أنا استحملت أعيش معاك في بيت أهلك مكنش في حمام، وكنت حامل وعندي السل عشان لا باكل ولا بشرب، الحمام كان في طبق بطلع أرشه على السطح، والحموم كان في جردل، لو أنا ست مش كويسة استحملت كل ده معاك ليه، أنا مخدتش فلوسك أنت اللي سرقتني، حتى الدهب أخدته وقلتلي اتسرقت”.