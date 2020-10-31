احتفل الفنان ” مصطفى خاطر ” يوم أمس الجمعة بعقيقة نجله الأول ” علي ” الذي رزق به قبل أيام .

ونشر نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من حضوره لحفل العقيقة مهنئا مصطفى خاطر بمولوده الأول .

وكتب أشرف زكي في تعليقه على الصورة قائلا : ” ألف مبروك أخويا وصديقى مصطفى خاطر على المولود السعيد على يا أبو علي يتربى فى عزك ” .

كما شهدت عقيقة مولود مصطفى خاطر حضور الفنانة ” هنادي مهنى ” التي شاركت متابعيها بصورة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” ظهرت بها برفقة خاطر وزوجته .

وكتبت في تعليقها عليها : ” مبروك يا حبايبى وربنا يحفظه ويخليكم ليه وتشوفوه أسعد وأنجح واحد فى الدنيا ” .