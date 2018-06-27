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شاهد.. “ناتاليا” المشجّعة الروسيّة الأكثر إثارة في كأس العالم 2018

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Russia's hottest World Cup fan Natalya Nemchinova

شاهد.. "ناتاليا" المشجّعة الروسيّة الأكثر إثارة في كأس العالم 2018

شغلت المشّجعة الروسيّة الشقراء العالم بجمالها حتّى انها لُقّبت بأكثر المشجعات إثارة في كأس العالم 2018.

فقد حصدت “ناتاليا نيمشينوفا”، البالغة من العمر 28 عاماً، اهتماماً عالمياً من بعد رصدها عدة مرات على المدرجات وهي تدعم منتخب بلادها بطريقة فريدة.

هذا الأمر دفع بالكثير من رواد الإنترنت إلى البحث أكثر عنها وأشار العديد منهم إلى أن “نيمشينوفا” هي ممثلة أفلام إباحية معروفة.
وعلى الرغم من أن الأخيرة أنكرت عدّة مرات بأنها عملت كممثلة أفلام إباحية إلا أنّها خضعت لعدّة جلسات تصوير جريئة ومن دون ملابس.

يُذكر أنه من بعد إطلالتها الأولى في كأس العالم، تم توزيع صورها على المشجّعين وهي تلوح بعلم بلدها الأبيض والأزرق والأحمر من قبل وكالة أنباء تابعة للكرملين.Russia's hottest World Cup fan Natalya Nemchinova

Russia's hottest World Cup fan Natalya Nemchinova

Russia's hottest World Cup fan Natalya Nemchinova

Russia's hottest World Cup fan Natalya Nemchinova

Russia's hottest World Cup fan Natalya Nemchinova

Russia's hottest World Cup fan Natalya Nemchinova

Russia's hottest World Cup fan Natalya Nemchinova

Russia's hottest World Cup fan Natalya Nemchinova

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