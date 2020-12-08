تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة أجرتها شابة مغربية شهيرة بالمغرب تشبه بشكل كبير مواطنتها الفنانة ” دنيا بطمة ” .

وردا على سؤال هذه الشابة حول الشبه بينها وبين دنيا بطمة قالت : ” ليا الشرف إني نشبه ليها .. أنا عمري ما التقيت معاها مباشرة .. الحمد لله إن جمالي طبيعي ولم أقم بأي عمليات تجميل ” .

وأشارت إلى أنها لم تجر سوى البوتوكس والذي لا تعتبره يصنف كعملية تجميل .

واثار مقطع الفيديو الكثير من الجدل بين المتابعين الذين تحدث البعض منهم حول وجود شبه واضح وكبير بين هذه الشابة وبين دنيا بطمة والتي بدت كنسخة طبق الأصل منها .. والبعض الآخر أشار إلى أن هذه التصريحات تعتبر تلميحا بأن دنيا أجرت العديد من عمليات التجميل لتصبح بشكلها الحالي وهو ما يعتبر انتقادا لها .

فيما أعرب آخرون عن عدم تصديقم بأن شكل هذه الشابة طبيعي مشيرين إلى أن ملامحها تؤكد إجرائها لعمليات التجميل .