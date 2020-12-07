أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن موافقته على إعادة بث برنامج ” صبايا الخير ” الذي تقدمه الإعلامية ” ريهام سعيد ” والمذاع على قناة النهار.

وذلك بعد قرار إيقافه الذي صدر الإسبوع الماضي على خلفية حلقة صيد الثعالب التي قدمتها لحين انتهاء التحقيقات معها ومع الممثل القانونى لقناة النهار .

وجاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بعودة بث حلقات البرنامج بشروط تمثلت في تقديم ريهام سعيد اعتذارا للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث مع حصوله على تعهد منها بذلك بالإضافة إلى إنهاء أى موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين .