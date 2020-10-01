نشر ” أنس نصري ” شقيق الفنانة ” أصالة ” ومدير أعمالها منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” نفى من خلاله إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي كان قد أعلن عن الإصابة به في الساعات القليلة الماضية .

فأشار أنس نصري إلى اجرائه للتحليل الخاص بالفيروس للمرة الثانية للتأكد من صحة الأول لتظهر النتيجة سلبية وهي على عكس ما ظهر بالتحليل الأول .

وكتب في تعليقه على ذلك قائلا : ” عفوا كورونا لست أنا .. الحمد لله إني أجريت فحص آخر للتأكد من صحة الاختبار وكانت المفاجأة أن جسمي خال من ذلك الوباء ” .

وتابع أنس نصري : ” يمكن رب العالمين حب يجبر خاطري ويعيشني كم يوم من الحب والاهتمام والرعاية كانت تحتاجها روحي .. عشت أربع أيام مليئة بالطبطبة .. نعم أنا سلبي .. شكرا رب العالمين ” .