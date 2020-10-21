كشفت تقارير صحفية أن الفنانة ” شهيرة ” منعت الفنانة ” نجلاء فتحي ” من حضور عزاء الفنان ” محمود ياسين ” الذي رحل عن عالمنا الإسبوع الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما .

وذلك بعد أن قامت نجلاء فتحي بالإتصال هاتفيا بنجل ” محمود ياسين ” الفنان ” عمرو محمود ياسين ” لتقديم واجب العزاء في وفاة والده وأخبرته برغبتها في زيارة الأسرة بالمنزل وفقا لصحيفة ” الرؤية ” الإماراتية .

إلا أن شهيرة رفضت ذلك الأمر ونصحتها بعدم المجي خوفا منها على صحة نجلاء فتحي التي تعاني من نقص في المناعة وهو ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد .