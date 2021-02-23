شن الإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” هجوما قاسيا على الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” على خلفية سخريتها من شقيقه الفنان ” حسين الجسمي ” .

وذلك بعد الإعلان عن انتهاء حسين الجسمي من تسجيل أغنية وطنية جديدة سيهديها للكويت في عيدها الوطني بعنوان ” يا نور الأرض ” .. لتعلق فجر السعيد على ذلك قائلة : ” اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها ” في إشارة منها إلى الأحداث التي يتصادف وقوعها مع تغريدات الجسمي .

وكتب صالح الجسمي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر ردا على تغريدة فجر السعيد فقال : ” يمر العمر على أناس يصبحوا أكثر رزانة وعقلانية وإدراك لأن الحياة مدرسة إلّا إحداهن من المتصابيات بعد أن بلغت من العمر أرذله تستخف دمها وكأن ما تكتبه ليس متوقعاً منها ” .

وتابع قائلا : ” إنها القذارة بعينها فوا أسفاً على عمرٍ يمضي لا نتعلم منه شيئاً فنقع في براثن الحقد والقلوب السوداء ” .

كما كتب شقيق حسين الجسمي أيضا : ” الحشيمة للكويت وشيوخها وناسها الطيبين وإلا عرفت ارد عليج .. الله يعينك على نفسك ” .

يمر العمر على أناس يصبحوا أكثر رزانة وعقلانية وإدراك لأن الحياة مدرسة، إلّا إحداهن من المتصابيات بعد أن بلغت من العمر أرذله تستخف دمها وكأن ما تكتبه ليس متوقعاً منها، إنها القذارة بعينها فوا أسفاً على عمرٍ يمضي لا نتعلم منه شيئاً فنقع في براثن الحقد والقلوب السوداء.#تدل_دربها pic.twitter.com/YD1peRHGGb — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) February 22, 2021

الحشيمة للكويت وشيوخها وناسها الطيبين والا عرفت ارد عليج ، الله يعينك على نفسك — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) February 22, 2021