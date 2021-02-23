شن الإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” هجوما قاسيا على الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” على خلفية سخريتها من شقيقه الفنان ” حسين الجسمي ” .
وذلك بعد الإعلان عن انتهاء حسين الجسمي من تسجيل أغنية وطنية جديدة سيهديها للكويت في عيدها الوطني بعنوان ” يا نور الأرض ” .. لتعلق فجر السعيد على ذلك قائلة : ” اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها ” في إشارة منها إلى الأحداث التي يتصادف وقوعها مع تغريدات الجسمي .
وكتب صالح الجسمي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر ردا على تغريدة فجر السعيد فقال : ” يمر العمر على أناس يصبحوا أكثر رزانة وعقلانية وإدراك لأن الحياة مدرسة إلّا إحداهن من المتصابيات بعد أن بلغت من العمر أرذله تستخف دمها وكأن ما تكتبه ليس متوقعاً منها ” .
وتابع قائلا : ” إنها القذارة بعينها فوا أسفاً على عمرٍ يمضي لا نتعلم منه شيئاً فنقع في براثن الحقد والقلوب السوداء ” .
كما كتب شقيق حسين الجسمي أيضا : ” الحشيمة للكويت وشيوخها وناسها الطيبين وإلا عرفت ارد عليج .. الله يعينك على نفسك ” .