أثار قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان موجة جدل بعد سلسلة تغريدات علق من خلالها على قرار السلطات السعودية منع السفر من وإلى الإمارات ضمن جهودها لمواجهة تفشي جائحة كورونا.
وبدأ خلفات تغريداته بالقول: “الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات ضد جائحة كورونا أكثر دقة من أية إجراءات تتخذ في العالم.”
ثم تابع “أفغانستان وبنغلادش في نفس المستوى من الرعاية الصحية مع الإمارات لمواجهة الجائحة. ؟؟ كيف ؟”.
وأكد خلفان في تغريدة اخرى ان كلامه ليس موجها للسعوديين حيث قال “تغريدتي ليست موجهة للسعوديين ..تغريدتي موجهة الى الإماراتيين المسؤولين في الصحة..هل نحن بمستوى أفغانستان وبنغلادش ؟؟؟؟ في مواجهة الجائحة؟؟”.
ثم عاد واكد عبر اكثر من تغريدة ان الامارات تحتل المرتبة الثامنة عالميا في مكافحة فيروس كورونا.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها وهي الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.