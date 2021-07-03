أثار قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان موجة جدل بعد سلسلة تغريدات علق من خلالها على قرار السلطات السعودية منع السفر من وإلى الإمارات ضمن جهودها لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وبدأ خلفات تغريداته بالقول: “الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات ضد جائحة كورونا أكثر دقة من أية إجراءات تتخذ في العالم.”

الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات ضد جائحة كورونا أكثر دقة من أية إجراءات تتخذ في العالم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 3, 2021

ثم تابع “أفغانستان وبنغلادش في نفس المستوى من الرعاية الصحية مع الإمارات لمواجهة الجائحة. ؟؟ كيف ؟”.

وأكد خلفان في تغريدة اخرى ان كلامه ليس موجها للسعوديين حيث قال “تغريدتي ليست موجهة للسعوديين ..تغريدتي موجهة الى الإماراتيين المسؤولين في الصحة..هل نحن بمستوى أفغانستان وبنغلادش ؟؟؟؟ في مواجهة الجائحة؟؟”.

تغريدتي ليست موجهة للسعوديين ..تغريدتي موجهة الى الإماراتيين المسؤولين في الصحة..هل نحن بمستوى أفغانستان وبنغلادش ؟؟؟؟ في مواجهة الجائحة؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 3, 2021

ثم عاد واكد عبر اكثر من تغريدة ان الامارات تحتل المرتبة الثامنة عالميا في مكافحة فيروس كورونا.

مروان…زميل في الصحة القطاع الخاص…أكد لي حقائق ان وضعنا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 3, 2021

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها وهي الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر، لإثيوبيا والإمارات وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق، مع استمرار المنع للدول المعلنة سابقًا. pic.twitter.com/9CSWNYiJI5 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 2, 2021