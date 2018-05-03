طارق الحبيب يثير الجدل بدفاعه عن المصابين باضطراب الهوية الجنسية… شاهد ماذا قال!

أثار كلام للطبيب النفسي السعودي طارق الحبيب ، يوم أمس الأربعاء، عن المصابين بإضطراب الهوية الجنسية جدلًا واسعا في السعودية والخليج بشكل عام.

وحظي الوسم #الحبيب_يدعو_لتغيير_الجنس بتفاعل لافت في تويتر، وسط انتقادات وآراء متباينة حول الموضوع.

وبعد ان اوضح بأن “اضطراب الهوبة الجنسية” لدي الشباب والفتيات مختلف عن الشذوذ الجنسي طالب الحبيب في حوار مع قناة روتانا خليجية يحق ” المضطرب جنسيًا أن يحول جنسه” قائلا أن :هناك متحولون يعيشون بسعادة”.

وعن تصنيف الاضطراب الجنسي قال الحبيب ان العلم احتار في ذلك فتم تصنيفه كمرض غير انه قد يأتي يوما ولا يسمى مرضا تماما كالشذوذ الجنسي الذي كان مصنفا مع الامراض النفسية منذ سنوات ثم قال ان لديه تعريف خاص كباحث لهذه الحالة اسماها بالانحراف الفطري وليس انحرافا اخلاقيا عند الانسان.

وشدد الحبيب على انه من حق من يعانون من هذه الحالة، طبيا، ان يخضعوا لتحويل الجنس وان يحيوا حياتهم لان العلة ليست من هذا الشخص وهو ليس منحرفا اخلاقيا وقال: “قد جاءني من يصوم النهار ويقوم الليل وعنده هذه العلة”.

واوضح الحبيب ان علماء الشريعة يأخذون من كتب السلف القدماء ويقولون ان الفرق بين الذكر والانثى هو مخرج البول ثم توجه اليهم قائلا: “سادتي علماء الشريعة هناك فرق بين الخنثى المشكل واضطراب الهوية الجنسية” واضاف ان هناك أمور مستجدة عن زمان السلف ودعاهم الى مراجعتها واعظاء فتاوي جديدة حول هذا الموضوع.