كشف ” ماتياس مورلا ” محامي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عن مفاجأة في وصية الأخير التي وقع عليها بتاريخ 13 أكتوبر .

حيث طلب مارادونا في وصيته أن يتم تحنيط جسده ليعرض للجمهور في أحد المتاحف فقال : ” بعد تحليل عميق أود أن أعبّر عن رغبتي أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز والتذكارات والأشياء الشخصية المرتبطة بي ” .

ونقلت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن ” ماريو بودري ” محامي ” فيرونيكا أوخيدا ” صديقة مارادونا السابقة أن هناك فكرة لإنشاء ( ضريح ) بمقبرة بيلا فيتسا التي تحتضن جثمان النجم الراحل ليصبح مزارا خاصا بمشجعيه .

وأشار ماريو بودري أن فكرة إنشاء الضريح الخاص بمارادونا تمت مناقشته مع إخوته .. وأن تنفيذ الاقتراح سيكون من مسئولية اتحاد الكرة .

يذكر أن دييغو مارادونا كان قد رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز ال 60 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية .