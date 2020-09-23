خرج الفنان الصمري ” عادل إمام ” بتصريحات صحفية له في تعليقه على الشائعة التي ترددت في الآونة الأخيرة حول اعتزاله التمثيل خاصة بعد إعلانه عن عدم مشاركته في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021 .

وأبدى عادل إمام إنزعاجه من هذه الشائعة ومما يثار حوله بين الحين الآخر فتارة تنتشر الشائعات حول وفاته وتارة أخرى حول إعتزاله الفن .

وأكد على إنه لم يعتزل التمثيل وإن قرار عدم المشاركة في عمل درامي لرمضان المقبل جاء لرغبته في الحصول على أجازة وفترة من الراحة .

وأشار عادل إمام إلى أنه ما يزال يستطيع الوقوف أمام الكاميرا ولكن بمعدل ساعات أقل من الماضي .. فقال : ” ظهرنا مش عاجب اختفينا مش عاجب .. أروح أموت بجد عشان ترتاحوا ” .

وأضاف : ” هفضل أمثل لحد آخر يوم في حياتي إذا شاء الله لي ذلك ” .