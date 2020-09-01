نشر الفنان المصري ” عباس أبو الحسن ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن تقدمه وآخرون ببلاغ ضد طبيب الأسنان ” باسم سمير ” متهمين إياه بالتحرش .

وهو ما اتهمه به الفنان ” تميم يونس ” أيضا في مقطع فيديو نشره مؤخرا عن تعرض الطبيب له بالتحرش في عيادته منذ عدة سنوات .

وكتب عباس أبو الحسن في منشوره الذي أرفقه بصورة الطبيب الشهير مع هاشتاج ( متحرش بالرجالة ) قائلا : ” تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلي النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبو العنين وكيلا عن عباس أبو الحسن عباس محمد و تميم حافظ أحمد يونس وآخرين ” .

وتابع : ” ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي وشهرته ” باسم سمير ” طبيب أسنان وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية .. باسم سمير متحرش جنسي ” .