أثار الداعية الإسلامي المصري الدكتور عبدالله رشدى الجدل باعتباره ان جريمة “الاغتصاب الزوجي” لا وجود لها في الاسلام ووصف من يطرحونها بأنهم من “المُنبطحين فِكْرياً للغربِ”، حسب تعبيره.

وقال «رشدى»، في مقطع فيديو نشره عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ، والعذر هو مرضٌ أو إرهاقٌ شديد تستحيلُ معه العلاقة أو العذر الشهري النسائي، وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِها تأديبُها على ذلك بالضرب غيرِ المُبرحِ بعد وعظِها وهجرِها، فإن استقامت بالمعروف فأهلاً وإن أَبَتْ أعادتْ له مهرَه وطلقها طلقةً بائنة.

وأضاف الداعية الأزهرى: «علِّموا بناتِكنَّ أنه كما من سوءِ العشرةِ أن يُقصِّرَ الزوجُ في واجباتِه قكذلك من سوء العِشرة أن تجعل المرأةُ زوجَها تحتَ رحمةِ مِزاجِها الخاصِّ تُدنيه متى شاءت وتُقصيه متى شاءتْ».

كما نشر عبدالله رشدي عدد من التغريدات الساخرة والتي كتب في احدها: “كل واحد يجهز دفتر إقرارات للمعاشرة الزوجية..تخليها توقع عليه قبل ما تدخلوا غرفة النوم..لازم نحط حد للثقافة الذكورية المتوحشة دي بقى..إنتِ ثورة..مش عورة”.

كل واحد يجهز دفتر إقرارات للمعاشرة الزوجية..تخليها توقع عليه قبل ما تدخلوا غرفة النوم..لازم نحط حد للثقافة الذكورية المتوحشة دي بقى..إنتِ ثورة..مش عورة pic.twitter.com/SbpOdLK4SC — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) June 20, 2021

كما علق على خبر سجن كل من حنين حسام ومودة الادهم وقال في تغريدة اخرى “قام القضاء المصري الشامخ بمعاقبة المُجرمِتَيْنِ #حنين_حسام و #مودة_الأدهم بالسجن المشدد عشر سنوات لما ثبت عليهما من اتجارهما بالبشر لترويج الفسق والفجور. حكم رادع لكل من تُسوِّلُ له نفسُه فعلَ تلك الموبقات..عليكم أن تعلموا أن زمنَ تحولِّ مصر لما تريدونه لم يَحِنْ بعدُ، فانضبطوا!”.

ثم تابع: “فمنيستاتي الغاليات: الكلام ليس لكنَّ؛ أنتنَّ حرائرُ تفعلْنَ ما تَشَئْنَ ولا تَعْبَئْنَ بهذا المجتمعِ الذكوريِّ العِفِش.”

فمنيستاتي الغاليات:

الكلام ليس لكنَّ؛ أنتنَّ حرائرُ تفعلْنَ ما تَشَئْنَ ولا تَعْبَئْنَ بهذا المجتمعِ الذكوريِّ العِفِش. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) June 20, 2021

كانت ندى عادل طليقة الفنان المصري تميم يونس قد ظهرت في فيديو على «انستجرام»، وهي تبكي معلنة تعرضها للاغتصاب الزوجي، مشيرة إلى أنها ظلتلفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي على الرغم من تلقي طلبات عديدة بتناول هذه القضية.

وقالت عادل إنها تعرضت بشكل شخصي للاعتصاب الزوجي وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأشارت ندى عادل إلى أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

فيما نفى الفنان تميم يونس واقعة اغتصاب زوجته في فيديو بثه على الانستجرام عبر خاصية الأستوري، مشدداً أن هذا الأمر لم يحدث.