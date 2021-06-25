إعتذر ​وزير الصحة البريطاني​ ​مات هانكوك​، بعد ظهوره في صور وهو يُقبّل ويعانق بحميمية مديرة غير تنفيذية بوزارة الصحة إسمها، جينا كولادنغلو.



وأشار الوزير إلى انتهاكه قواعد التباعد الاجتماعي، وقال إنه “آسف جدا” وأنه “خذل الناس”، مؤكداً أن تركيزه سيظل على جهود مكافحة انتشار فيروس ​كورونا​.



ونشرت الصور صحيفة “ذا صن” البريطانية موضحة أنها التقطت داخل مقر وزارة الصحة الشهر الماضي.



وذكرت الصحيفة أن الوزير ذي الـ42 عاماً متزوج وأب لثلاثة أولاد.



وقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اعتذار هانكوك واعتبر الأمر منتهياً، بعد أن طالب حزب العمال البريطاني المعارض بإقالة وزير الصحة.



نشير إلى أن الحكومة البريطانية لا تلزم قانونيا التباعد الإجتماعي في أماكن العمل، بل تنصح باتباعه.











