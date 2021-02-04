خرجت الشابة المصرية ” منة عبد العزيز ” والمشهورة ب ” فتاة التيك توك ” في بث مباشر صباح اليوم الخميس عبر حسابها على موقع إنستجرام كشفت من خلاله عن سوء حالتها النفسية وما تعانيه لتظهر بعد ذلك وهي تحاول الانتحار بقطع شرايين يدها .

وظهرت منة عبد العزيز في الفيديو وهي في حالة إنهيار وبكاء شديد وقالت : ” أنا بكرهكم ومش بحبكم .. أقسم بالله أنا مش بعمل حاجة وحشة .. مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسى ولا عارفة أرضى أهلى .. أنا مش وحشة أنا كويسة .. عايزة أقول للناس حرام عليكم مش عارفة أعمل إيه ” .

وتابعت : ” أنا بنت عندى 18 سنة بيحصل فيّا كده ليه .. سامحونى أنا كرهت حياتى .. والله أنا مش بعمل حاجة حرام ولا عمرى أذيت نفسى .. أنا أصلًا مش معايا فلوس ولا جنيه في جيبي .. أنا تعبت أقسم بالله تعبت نفسيًا وماديًا من كل حاجة .. سايبة البيت وأخويا مش بيحبنى .. كرهت حياتى ” .

ثم قامت منة عبد العزيز بمسك ( موس حلاقة ) كان بحوزتها وقالت قبل محاولة الانتحار : ” كان نفسى يكون لى أب وأم زيكم وعايزة أقول أنا عمرى ما عملت حاجة حرام ربنا حاسس بيّا ولا عمرى فكرت كمان أعمل حاجة حرام.. أنا تعبت عايزة أرتاح ” .

وأضافت : ” إنتو السبب .. إنتو السبب ” .. ثم قامت بقطع شرايين يدها بإستخدام الموس مرددة : ” خلاص علشان ارتاح واريح الناس ” .

فيما أدلت ” هدى أبو النصر ” محامية منة عبد العزيز بتصريحات صحفية لها للكشف عن وضع الأخيرة بعد محاولتها الانتحار فأكدت على أن منة لازالت على قيد الحياة وتم إجراء الإسعافات الأولية لها وتتلقى الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات .

ونفت هدى أبو النصر معرفتها بأسباب إقدام منة عبد العزيز على الانتحار فقالت : ” لما تخرج هنعرف منها أسباب انتحارها إيه بالظبط ” .