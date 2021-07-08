أعربت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عن غضبها واستيائها من الصور التي نشرها الفنان المصري ” محمد رمضان ” خلال الأيام الماضية برفقة ” حرير حسين كامل ” حفيدة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” من إبنته ” رغد صدام حسين ” .

فنشرت فجر السعيد مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام تحدثت من خلاله عن الواقعة واصفة محمد رمضان ب ” المثير للجدل ” .. كما شنت هجوما لاذعا على الرئيس الراحل صدام حسين .

فقالت : ” محمد رمضان ينزل على حسابه صورة مع حفيدة المقبور قاتل شعبه اللي دمر العراق الشقيق ودمر الكويت يوما صدام حسين ” .

وأشارت السعيد في حديثها إلى قيام الإعلامية السعودية ” لجين عمران ” في وقت سابق بنشر صورة لكتاب كانت قد أهدته حرير حسين كامل إليها وكتبت في تعليقها عليها : ” البطلة بنت البطلة ” .

وتابعت : ” البنت نفسها حسابها لفتها على كل المشاهير في الخليج ما حد جرأ ينزل شكر لها إلا لجين والحين انت حاطط صورتها .. هادي جدها قاتل ومجرم قتل شعبه وقتل جاره واغتصب الأرض وحرق النفط ودمر الكويت ودمر العراق ودمر الوطن العربي كله وانت فخور وتتصور وياها وتحطها بحسابك ” .

وأضافت فجر السعيد : ” بصورتك يا محمد رمضان انت لم تخسر الكويتيين فقط ولكن خسرت أيضا العراقيين اللي داقوا الويل من هذا الديكتاتور المقبور .. أدري أنك نجم والجميع يتصورون معك ولكن المشكلة أنك أنت من نشرت الصورة في حسابك بفخر وهذه الطامة الكبرى ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” إن لم تعتذر للكويتيين اللي جرحت مشاعرهم بهذه الصورة لا أتصور أن فيه كويتي يتشرف يتابع أعمالك ” .