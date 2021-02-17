سخرت الاعلاميتين الكويتيتين فجر السعيد وم يالعيدان من كلام رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن والدها قولها انه لم يكن يحب الدم وذلك اثناء الجزء الاول من المقابلة التي اذيعت على قناة العربية.

ونشرت فجر السعيد صورة لـ رغد صدام حسين عبر حسابها على نويتر وعلقت كاتبة: “اي خطيّه .. بابا رغد مايحب الدم باباها چان يحب يجمع طوابع”.

اي خطيّه .. بابا رغد مايحب الدم باباها چان يحب يجمع طوابع pic.twitter.com/YmV7hZrt0Q — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 16, 2021

بدورها علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على نفس العبارة من مقابلة رغد صدام حسين ونشرت صورة للمجازر المرتكبة في عهد صدام حسين وعلقت كاتبة: “تقول #رغد_صدام_حسين: “والدي لا يحب الدم”! هنا غيض من فيض الدم الذي لم يحبه والدها:”

وقد اثارت التغريدات حالة من الجدل فقد كان من المتابعين من دافع عن صدام حسني مؤكدا ان الجميع ملطخة يده بالدماء وان رغد لديها حظوظ كبيرة للفوز بالرئاسة العراقية في حال ترشحها.

عددكم ٤٠ مليون اكيد في احد مو ملطخ بالدم وعنده قدرة يقود العراق بس مشكلتكم هي انا واخوي على ولد عمي وانا وولد عمي على الغريب — ua12 (@ua1282176866) February 16, 2021

ولو حضرتك عاوزة تعرفى القصة من الاول واسباب غزو صدام للكويت احكيهالك .. — mawlana .. uk National Geographic (@Tito34061671) February 16, 2021

فيما شارك اخرون في السخرية من كلام رغد صدام حسين حيث كتب احدهم: “فعلا ماجان يحب الدم لذلك اغلب العراقيين اللي قتلهم دفنهم احياء والباقين ضربهم كيمياوي!”.

فعلا ماجان يحب الدم لذلك اغلب العراقيين اللي قتلهم دفنهم احياء والباقين ضربهم كيمياوي! — ﮼امير ﮼الخزاعي (@AGO8245) February 16, 2021