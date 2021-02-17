سخرت الاعلاميتين الكويتيتين فجر السعيد وم يالعيدان من كلام رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن والدها قولها انه لم يكن يحب الدم وذلك اثناء الجزء الاول من المقابلة التي اذيعت على قناة العربية.
ونشرت فجر السعيد صورة لـ رغد صدام حسين عبر حسابها على نويتر وعلقت كاتبة: “اي خطيّه .. بابا رغد مايحب الدم باباها چان يحب يجمع طوابع”.
بدورها علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على نفس العبارة من مقابلة رغد صدام حسين ونشرت صورة للمجازر المرتكبة في عهد صدام حسين وعلقت كاتبة: “تقول #رغد_صدام_حسين: “والدي لا يحب الدم”! هنا غيض من فيض الدم الذي لم يحبه والدها:”
وقد اثارت التغريدات حالة من الجدل فقد كان من المتابعين من دافع عن صدام حسني مؤكدا ان الجميع ملطخة يده بالدماء وان رغد لديها حظوظ كبيرة للفوز بالرئاسة العراقية في حال ترشحها.
فيما شارك اخرون في السخرية من كلام رغد صدام حسين حيث كتب احدهم: “فعلا ماجان يحب الدم لذلك اغلب العراقيين اللي قتلهم دفنهم احياء والباقين ضربهم كيمياوي!”.
صح صدام ما كان يحب الدماء وشربها ، ففي مقابلة مع طارق عزيز ، قال ان صدام كان يشرب بيرة وكونياك فقط ما جاب سيرة الدم شوفوا الفديو ههههههههههههههههه المسكين قائد الحفرة التزحلوقية كان لازم يشرب حتى ينسى ههههههههههههههه شنو تعمل بنته رغد مع حسين كامل من غراميات كما اعترفت انها قبل الزواج بشهرين رغم انه عمرها صغير اي ١٣ او ١٥ وهي تعمل حب وغرام مع حسين كامل ، وكانت الماما تبعها تعرف لكن ابوها كان يروح يشرب كونياك ولا هو داري ، او حتى ينسى فاصلا ما يخطر على باله انه بنته المفعوصة الي بعدها في اللفة بتعمل حب وغرام ، ثم اسرعوا بعقد النوكاح عندما صار عمرها خمسة عشر سنة ههههههههههههههههه يا عيني على المعلم هههههههههههههه ما عرف شنو معنى نوكاح الى ان دخل جريدة نورت ففسدت اخلاقه ههههههههههههههههه
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