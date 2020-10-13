أجرت الفنانة ” منال سلامة ” لقاءا لبرنامج ” اسألني ” المذاع على قناة ” cbc ” أدلت من خلاله بمجموعة من التصريحات الخاصة بها وعن بعض أعمالها الفنية واتجاهها مؤخرا إلى تقديم البرنامج .

وفي بداية الحديث أشارت منال سلامة إلى إنها اتجهت إلى تقديم برنامج ” حلو الكلام ” نتيجة لرفضها العديد من الأدوار الغير مناسبة التي عرضت عليها في الفترة الأخيرة .

وبسؤالها عن تفكيرها بارتداء الحجاب خاصة مع نشرها لصور به أثناء ادائها لمناسك الحج والعمرة قالت إنها لا تحب هذا السؤال وإنها إذا فكرت في اتخاذ هذه الخطوة ستنفذها على الفور .

وأضافت منال سلامة إنها ترفض لقب ” الفنانة التائبة ” على من تخوض تجربة الحجاب لافتة إلى أن الفن مهنة عظيمة للغاية وليست حراما حتى تتوب عنه .. فقالت ” أنا ضد اللقب ده مبعملش حاجة حرام عشان أتوب عنها .. بنقدم رسالة تقبلها أو ترفضها .. نحن في مصاف الرسل لأننا بنقدم رسالة للمجتمع حتى لو سلبية علشان المجتمع يتعلم منها ” .

وتابعت : ” الفن حلاله حلال وحرامه حرام ممكن تقدم بيه قيم وتلقي الضوء على سلبيات في مجتمعك علشان تنهض بيه وممكن تعمل أدوار تقدم بيه فن مبتذل يضر المجتمع ” .