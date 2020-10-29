أعلن الفنان اللبناني ” علاء زلزلي ” انفصاله عن زوجته بعد مرور 13 عاما على زواجها دون الكشف عن الأسباب من وراء هذا الإنفصال .

وجاء هذا الخبر في بيان أصدره المكتب الإعلامي للفنان علاء زلزلي جاء فيه : ” إذا رمى القدر زهرة في الحياة سوف تتبدل في حياتنا أمور كثيرة .. إنما الإنسان العاقل والحكيم يكون شهماً حتى في المواقف الصعبة ” .

وتابع : ” فكيف الحال إذا كان قراراً مصيرياً مثل قرار الانفصال زوجياً ويكون محافظاً على المودة والعشرة والود من أجل طليقته وأولاده .. فالحياة قسمة ونصيب وكثيرة هي الزيجات التي قامت على الحب وكانت خواتيمها محزنة لأن القدر شلّع أغصانها ” .

وأضاف : ” الفنان مثل الطير والعشرة لا تهون إلا على أولاد الحرام .. فأنا انفصلت عن زوجتي وأم أولادي زوجياً إنما سيبقى لها عندي كل المعزة والاحترام والتقدير والمودة ” .

وأكد علاء زلزلي على إنه ما زال يحتفظ بالمودة والاحترام والعشرة الموجودة بينهما بحلوها ومرّها وحفاظاً على ولديهما .. وإنه سيبدأ التركيز على فنه ومشاريعه الغنائية .