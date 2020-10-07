نشر الفنان ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” انتقد من خلاله الموسيقار المصري ” عمر خيرت ” .

حيث أشار زكي فطين عبد الوهاب إلى أن الموسيقار عمر خيرت أصبح مكررا ولا يوجد تطوير في أعماله .

فكتب قائلا : ” أصدقائي الأعزاء .. مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار عمر خيرت وحفلاته أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى ليلة القبض على فاطمة .. تكرار فتكرار ما بعده تكرار ” .

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب يخرج منذ فترة بتصريحات مثيرة للجدل خاصة فيما يتعلق بآرائه في العديد من نجوم الفن وانتقاده لبعضهم مثل الفنان ” عادل إمام ” والفنان ” عمرو دياب ” وغيرهم .