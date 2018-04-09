فيديو يظهر تعرض عهد التميمي للتحرش أثناء التحقيق معها

أصدرت عائلة أيقونة الاحتجاج الفلسطيني عهد التميمي شريطاً مصوراً يظهر فيه محققان إسرائيليان يهددان الطفلة البالغ من العمر 16 عاماً، ويعلقان على جسدها وبشرتها الفاتحة و”عينيها الملائكيتين”.

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ويشاهد أحد الرجلين وهو يقترب كثيرا من التميمي، التي تلتزم الصمت.

أفرج والد التميمي عن مقتطفات من فيديو للاستجواب الذي بلغت مدته 90 دقيقة.

ويقول الناشط الإسرائيلي جوناثان بولاك إن اللقطات التي تم تصويرها في 26 ديسمبر/كانون الأول كانت في ملف الدفاع عند تقديم لائحة الاتهام.

وبموجب اتفاق على إقرار بالذنب، تقضي التميمي عقوبة السجن لمدة ثمانية أشهر.

وكانت قد اعتُقلت في 19 ديسمبر/كانون الأول لصفعها وركلها جنديين إسرائيليين خارج منزلها بالضفة الغربية.