نشرت الفنانة ” فيفي عبد ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال قضاء عطلتها الصيفية من الساحل الشمالي .

وظهرت فيفي عبده في الصورة بإطلالة شبابية وهي تقوم بأحد الحركات الرياضية الصعبة .

وكتبت في تعليقها عليها : ” يا صباح الفل بالساحل الشمالي .. بحبك ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة التي أثارت انتقادات البعض منهم في تعليقاتهم مشيرين إلى أن عمرها الحالي لا يسمح بأن تقوم بمثل هذه الحركات .

فجاءت التعليقات مثل : ” عيب يا فوفا ” و ” احترمي سنك ” و ” احنا بنحبك بس مش للدرجة دي ” .