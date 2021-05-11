نشرت صحيفة ” القبس ” الكويتية اعترافات المتهم في قضية قتل ” فرح أكبر ” والمعروفة إعلاميا بجريمة صباح السالم وذلك في أولى جلسات محاكمته التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الجنايات .

وأنكر المتهم ” فهد صبحي محي الدين ” في اعترافاته أمام المحكمة جميع الاتهامات المسندة إليه بخطف وقتل ” فرح أكبر ” عمدا مع سبق الإصرار والترصد .. فبسؤال المحكمة له عن الجريمة أجاب قائلا : ” غير صحيح ” .

وأضاف كاشفا عن طبيعة عمله : ” أعمل في استخبارات الجيش الكويتي .. وأدرس علم النفس .. ولم أخطف ولم أقتل ولم أهدد ” .

وقدم دفاع المتهم طلباً عاجلاً للدفاع فيما طلب دفاع المجني عليها المحامي ” عبد المحسن القطان ” التعويض المدني بمبلغ 5001 دينار مؤقتاً وطالب بتطبيق عقوبة الإعدام .

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم بقتل فرح أكبر إلى جلسة 25 من شهر مايو الجاري من أجل استدعاء ضابط الواقعة .

يذكر أن الجريمة كانت قد وقعت في شهر إبريل الماضي في نهار رمضان إذ أقدم الجاني على خطف الضحية بعد تتبعها وطعنها في صدرها ثم ألقاها أمام المستشفى بمنطقة صباح السالم ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي .