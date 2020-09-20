تحل اليوم السبت الموافق 20 من شهر سبتمبر الذكرى ال 21 على وفاة الفنانة المصرية ” تحية كاريوكا ” التي وافتها المنية في عام 1999 .

وفي تصريحات للماكيير ” محمد عشوب ” الذي كان مقربا من الفنانة الراحلة لبرنامج ” ممنوع من العرض ” روى عن قصص ومواقف جمعتها بالشيخ الراحل ” محمد متولي الشعراوي ” .

فتحدث محمد عشوب عن أن الشيخ الشعراوي كان قد تدخل في محاولة منه لحل الخلاف الكبير الذي كان بين تحية كاريوكا وزوجها الكاتب المسرحي ” فايز حلاوة ” ودعاهما لتناول الغذاء معه في فندق فلسطين يوم شم النسيم للتحدث معهما .

وحكم الشيخ الشعراي لتحية كاريوكا بالحصول على 500 ألف جنيه كنفقة متعة من فايز حلاوة .. ليصدم حلاوة بذلك وينظر إليها ويقول : ” عاوز أحسبها سنة المتعة تقف بكام ” فما كان منها إلا أن تلقي عليه صينية الأكل التي كانت عبارة عن فسيخ وسردين .

وفي موقف آخر جمع بين كاريوكا والشعراوي إنه مع الخلاف بينها وبين حلاوة الذي طردها من منزلها وعاش به وتزوج الإعلامية المصرية ” فريال صالح ” وأنجب منها طفلة بينما استأجرت تحية كاريوكا شقة صغيرة لها بمنطقة الدقي سألها الشعراوي عن موقفها تجاه ذلك .

لتجيب بأن حلاوة لديه طفلة صغيرة وهي تعرف ظروفه لذا رفضت طرده من الشقة حتى لا يصبحوا في الشارع وأوضحت له أنها كبرت في العمر لذا لن تتمكن من تنظيف شقة كبيرة ولن تتمكن من أن تصرف أموالا للحفاظ عليها وهي مقتنعة بالعيش في منزل صغير .

ليرد عليها الشيخ الشعراوي قائلا : ” تعرفي أبتديت أغير منك .. أبتدى يتبنيلك قصور في الجنة ملهاش عدد ” .

وفي موقف آخر لها مع الشيخ الشعراوي الذي كان يعتبر ” الأب الروحي ” لتحية كاريوكا على حد قول محمد عشوب بإنها قبل وفاتها بسنوات قليلة وجدت أمام منزلها طفلة رضيعة فاتصلت بالشعراوي وسألته عنها .

فقال لها أن تتبناها وأنها ستكون مفتاحها للجنة وتطلق عليها إسم ” عطية الله ” لأنها عطية وهبة من الله وبالفعل قامت تحية كاريوكا بتربيتها .

وفي آخر أيامها أوصت إبنة شقيقتها الفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” بأن تعطي الطفلة للفنانة ” فيفي عبده ” لأنها كانت تحبها حتى تتكفل بها وتربيها .