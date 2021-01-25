كشفت الإعلامية ” مها الصغير ” زوجة الفنان ” أحمد السقا ” و إبنة خبير التجميل ومصفف الشعر ” محمد الصغير ” في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” عن عودة والدها ووالدتها وزواجهما من جديد بعد إنفصال بينهما دام لمدة 22 عاما .

وتضمن المنشور صورة مركبة انقسمت إلى جزئين الجزء الأول لوالد ووالدة مها الصغير وهما في شبابهما والجزء الثاني صورة لوالدتها السيدة ” ملكة العلايلي ” وهي تمسك بيد محمد الصغير أثناء تواجده داخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وكتبت مها الصغير في تعليقها على الصورة : ” حاجة مهمة أوي عايزة كل العالم يعرفها وأكيد مش هعرف اكتب الكلام ده تاني.. أبطال القصه دي هم أبي وحياتي كلها واللي يعرفني كويس يعرف إن محمد الصغير مش أبويا بس هو حب عمري والبطله التانية هي أعظم ست في العالم ملكة العلايلي ” .

وتابعت : ” قصة حب عشتها علي مدار كل يوم وكل ثانية لغاية اللحظة حتي لما اتطلقوا كنت عارفة إنه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته أو شفتها سعيدة غير وهي مراته .. المهم أمي اتجوزت أبويا وهي من عائلة ارستقراطية وهو من عائلة بسيطة وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معاه سوي ١٠٠ جنيه وحصل مشاكل واتطلقوا من ٢٢ سنة ” .

وأضافت مها الصغير : ” ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير أوي (بس في الأفراح فقط) طلب مني أطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له علي طول .. يوم ما حس إنه ضعيف أوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظرة وجت وطلب منها متزعلش منه وانها تتجوزه علي سنة الله ورسوله تاني ” .

واستكملت : ” وأصدقاء الأبطال في هذا الفيلم الجميل اللي شهدوا هذه اللحظة هما أنا وأخويا مصطفي وأخويا التاني الدكتور اللي مسبنيش لحظة يحيي البستاني .. الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكة العلايلي لمحمد الصغير على سنة الله ورسوله ” .

واختتمت مها حديثها : ” فهذه العظيمه اتجوزته وهو محلتوش حاجة وفي عز ضعفه ورجعت له وهو في عز ضعفه برده ونام في حضنها وهو مرتاح أوي .. هو الآن في أمس الحاجة للدعاء لإنه في لحظات حرجة أوي أوي أوي .. ادعوله وآسفة إني طولت عليكوا ” .