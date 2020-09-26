احتفلت الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” يوم أمس الجمعة بعيد ميلادها ال 34 في حفل مأخوذ من جو التسعينات .

حيث كانت ديكورات المكان عبارة عن أغلفة مجلات وبوسترات لأعمال صدرت في التسعينات وكذلك الأغاني التي كانت في تلك الفترة .

وشهد الحفل حضور عدد من نجم الفن جاء من بينهم نيللي كريم وإلهام شاهين ولقاء الخميسي وأسما شريف منير وزوجها محمود حجازي وعبير صبري وخالد سليم وزوجته .

بالإضافة إلى ماجد المصري وزوجته وهنا شيحة وسلوى خطاب ومحمد على رزق ولبلبة ومنة فضالي ونسرين إمام وأمير شاهين وخطيبته والإعلامية بوسي شلبي .