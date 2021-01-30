نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة ل ” أسيل ” إبنة الفنان الكويتي ” عبد الله الرويشد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وذلك في ظهور نادر لأسيل التي لا تنشر صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ولا تظهر في الإعلام .

وتضمنت الصورة التي انقسمت إلى نصفين نصف به صورة لعبد الله الرويشد والنصف الآخر إبنته .. وكتبت مي العيدان في تعليقها عليها : ” صورة الجميلة أسيل بنت الفنان عبد الله الرويشد ” .

ولاقت الصورة تفاعلا من جانب المتابعين الذين أشادوا بجمالها وقارنوا بينها وبين والدها لتحديد وجه الشبه بينهما .. فمنهم من اعتبر أنها تشبه والدها ومنهم من قال أنه لا شبه بينهما وإنها على ما يبدو ورثت جمالها من والدته .

وجاءت التعليقات : ” فعلاً جميلة وجمالها طبيعي ” و ” العيون الخشم الفم نسخة ابوها ” و ” شنو أمها شكلها مو كويتية ” و ” صورة طبق الأصل من أبوها مع بعض التجميل والمكياج ” .