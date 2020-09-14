أعلنت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” منذ ساعات في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن إحتفالها بزفافها على الإعلامي ” معاذ العمري ” اليوم الإثنين الموافق ال 14 من سبتمبر .

وتضمن المنشور صورة لها برفقة خطيبها وكتبت في تعليقها عليها : ” بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين ” .

وتابعت : ” إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام .. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم إلنا بالتوفيق والحياة السعيدة ” .