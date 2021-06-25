قتل شخص فيما لا تزال السلطات تبحث عشرات المفقودين؛ إثر انهيار جزئي لمبنى سكني قرب ميامي في ولاية فلوريدا، على ما قال قائد الشرطة في ميامي-دايد فريدي راميريس.

وأظهرت لقطات يبدو أنها مأخوذة من كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لانهيار المبنى الذي تم بناؤه عام 1981 ويضم أكثر من 130 وحدة.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا إن حوالي نصف الوحدات انهارت.

وذكر مسؤولون أن المئات من رجال الإطفاء والإنقاذ فتشوا أطنانا من الأنقاض للعثور على ناجين، مشيرين إلى أن نحو 51 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وكانوا يعيشون في المبنى.